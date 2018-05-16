Подорожание проезда в Киеве: все подробности

Как уже сообщала "Сегодня", в Киеве дорожает стоимость проезда во всем городском транспорте. С 14 июля стоимость одной поездки в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, городской электричке и метро составит 8 грн. Соответствующий проект распоряжения вчера был опубликован на сайте КГГА. Его общественное обсуждение стартует уже с сегодняшнего дня.

Как объясняют в мэрии, несмотря на увеличение стоимости проезда, киевляне все же смогут экономить на проезде.

"Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и пополняемыми бесконтактными карточками метро, будут платить за одну поездку от 6,3 грн, а 8 грн заплатят пассажиры, которые пользуются подземкой изредка, а также гости столицы", — говорит замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

После подорожания самым дешевым станет месячный проездной на метро на 46 поездок — 290 грн (сейчас 190 грн). А самым дорогим — на четыре вида транспорта, включая подземку, — 1300 грн (сейчас 710 грн). Что касается бесконтактных проездных карточек метро, стоимость одной поездки по ним составит 6,5 грн, но пополнить карточку можно только на 50 поездок. Многие киевляне уже планируют покупать по 3—4 такие карточки (ее стоимость —12 грн) и записать на них по 50 поездок по теперешней стоимости 4,5 грн.

Стоимость безлимитного месячного проездного в метро возрастет с 380 до 610 грн. Запустят в метро и новые виды проездных на 10, 14 и 30 поездок, рассчитанные на 5, 7 и 15 календарных дней. Обойдутся они в 75, 104 и 210 грн соответственно. Использовать их можно будет после активизации, а стоимость одной поездки по ним также будет дешевле 8 грн. В КГГА уверены, что такие карточки будут пользоваться популярностью у туристов. Прокатиться дешевле смогут в дальнейшем владельцы единого электронного билета. Тестировать его начнут с июля, а внедрят до конца этого года.

Что касается льготных категорий граждан, то все льготы на проезд в транспорте (23 категории) для них сохранятся. Обещают в мэрии до конца этого года разработать систему внедрения монетизации проезда для льготников и запустить ее со следующего года.

Подорожание маршруток

Вслед за транспортом поднять тарифы планируют и коммунальные маршрутки. На сколько, в "Киевпастрансе" пока не уточняют. Частные перевозчики тоже планируют подорожание, но оно возможно лишь осенью, — летом повышать стоимость им невыгодно из-за низкого пассажиропотока. Перевозчики говорят, что ожидают наплыва пассажиров, особенно в тех маршрутках, где проезд стоит 6—7 грн. Хотя, по словам Дмитрия Лося, главы киевского отделения Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков, повышение может произойти в ближайшее время.

"На пару гривен, однозначно, повысится. Не думаю, что с подорожанием у частных перевозчиков станет меньше пассажиров", — говорит "Сегодня" Дмитрий Лось.

Что говорят киевляне

Горожане подсчитали, что с новыми тарифами поездка из дома на работу и обратно двумя видами транспорта обойдется почти в 40 грн.

"Проехать два раза на метро — 16 гривен. Прибавить две поездки на троллейбусе или автобусе — еще 16 гривен. А если цены в маршрутках возрастут, минимум до 10 гривен, то это около 40—50 гривен в день только на дорогу! Тут два варианта — или ходить пешком, или перестать покупать еду", — возмущается киевлянка Татьяна Тимченко.

На сайте петиций Киеврады киевляне разместили требование наложить мораторий на повышение цен в гортранспорте. Прошло уже больше недели, а петицию подписали всего 182 человека из 10 тысяч, необходимых для рассмотрения.