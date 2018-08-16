Полоса для автобусов и велосипедов: как в Киеве проводят дорожный эксперимент

В столице появилась еще одна полоса для общественного транспорта, на которой в качестве эксперимента теперь разрешено ездить велосипедистам. Как сообщают в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, полоса появилась на бульваре Дружбы Народов, ее протяженность — три километра. На днях там закончили установку дорожных знаков и нанесли разметку. "Сегодня" собрала первые впечатления от новинки.

ОПАСНОСТИ. Это уже вторая в городе полоса общественного транспорта, где в качестве эксперимента разрешено ездить велосипедистам. Первую открыли летом прошлого года на участке бульвар Перова — улица Строителей — проспект Мира. Велосипедисты говорят, что уже опробовали полосу на Дружбы Народов.

"Ездить по такой полосе сложно. Приходится маневрировать, когда едет троллейбус или автобус. Но опаснее всего, когда по полосе двигаются маршрутки. Они в погоне за пассажирами, часто подрезают, создавая аварийные ситуации. Но больше всего досаждают водители легковушек, которые, игнорируя ПДД, заезжают на полосу общественного транспорта", — рассказывает велосипедист Олег Тимофеев.

СОВЕТЫ. Чтобы уберечь велолюбителей, для них разработали памятку о том, как вести себя на такой полосе движения. Им советуют двигаться как можно правее, позволяя гортранспорту придерживаться графика, и не выезжать перед маршрутками. Также советуют пропускать транспорт, который, включив левый поворот, отъезжает от остановки. Выполнять объезд автобуса или троллейбуса только слева, поскольку проезд между автобусом и платформой остановки создает опасность для пассажиров.

"Движение на велосипеде по полосе общественного транспорта — это временное решение, которое не решает проблемы отсутствия велоинфраструктуры в Киеве. В частности, бульвар Дружбы Народов и улица Телиги имеют опасные повороты для велосипедистов и очень большой транспортный трафик, поэтому на этих улицах нужны выделенные велодорожки", — говорят в Ассоциации велосипедистов Киева.

ВЕЛОПРОКАТ. Вчера начала действовать в Киеве новая система проката велосипедов. Она включает в себя 33 станции, где желающие смогут взять велосипед. Станции расположены возле метро и в центре. Пока в работу запущено 100 байков, а до конца следующего года их количество обещают увеличить до 2000. Стоимость получаса поездки — 30 грн, месячный абонемент — 199 грн. Параллельно с запуском этого пилотного проекта в мэрии обещают провести инвестиционный конкурс, на котором определят оператора, который будет внедрять в городе систему Bike Sharing на 300 велостанций.

Напомним, согласно концепции развития велоинфраструктуры Киева, до 2020 года в городе хотят обустроить 64 улицы для комфортной езды на велосипедах, создать три магистральных веломаршрута и установить велопарковки возле коммунальных учреждений города.

Ранее мы писали о том, что велосипед в украинской столице постепенно превращается в полноценный транспорт. И хотя чаще киевлян на двухколесниках можно увидеть в городе на прогулках в выходные, многие также пересаживаются на велосипед и в будни, чтобы добраться на работу, объезжая пробки.

Между тем, многие велосипедисты жалуются, что пообедать во время велопрогулки – "задача со звездочкой": столичные общепиты не всегда готовы обслужить посетителей с личным транспортом. Да и с перевозом "байка" в городском транспорте иногда возникают проблемы. Команда "Сегодня" решила проверить, в чем причина, и провела эксперимент, отправившись с велосипедом в кафе и трамвай.

Напомним, даже если у вас нет своего двухколесника – его можно взять напрокат, в столице есть немало точек с разными условиями и стоимостью аренды. Также можно одолжить велосипед возле зеленых зон, которые пользуются популярностью среди любителей велопрогулок. Мы собрали список точек проката велосипедов возле мест на природе и в городе, где можно безопасно и приятно покататься.