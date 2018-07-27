Последствия большого потопа в Киеве: откачано тысячи кубов воды и убрано около сотни упавших деревьев

Во всех районах города коммунальщики расчищали дворы и дороги от грязи, а более сотни спасателей откачивали воду из подземных переходов и утилизировали упавшие деревья

В столице вчера продолжали ликвидировать последствия погодного Армагеддона, случившегося в среду, когда город буквально ушел под воду из-за сильного ливня со шквальным ветром, градом и грозами. Только в Шевченковском и Соломенском районах рухнули 80 деревьев

РАЗМЫТЫЙ МОСТ. Существенно пострадал путепровод на пересечении улиц Телиги и Кирилловской, который сейчас капитально ремонтируют. Из-за вымывания дождевой водой огромной части грунта на мосту образовался провал. Движение по путепроводу полностью перекрыли. Над устранением провала ремонтники трудились всю ночь.

"Несущая конструкция путепровода не повреждена. Была демонтирована опора контактной сети и ликвидирован размыв", — рассказал гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев. Вчера движение по мосту восстановили, открыв по одной полосе движения в обе стороны.

Мост. Из-за сильного ливня путепровод на пересечении улиц Телиги и Кирилловской размыло. Фото: соцсети

НЫРЯЛЬЩИКИ. Всю ночь боролись и с затоплениями. Было откачано несколько тысяч кубометров воды. Тоннель возле станции метро "Дорогожичи" так залило, что он превратился в бассейн глубиной более двух метров. Один из столичных экстремалов даже отважился искупаться — спрыгнул с моста в воду и вынырнул целый и невредимый. Влагу из-под моста пришлось откачивать четырьмя помпами, которые при этом выходили из строя из-за перебоев с электроснабжением.

"У "Дорогожичей" было самое сильное подтопление. Отсюда мы откачали 3,5 тысячи кубометров воды", — рассказал начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

Причиной масштабного потопа в городе, по словам замглавы КГГА Дмитрия Давтяна, стало аномальное количество осадков и плохая работа ливневок:

"Этим системам десятки лет, они не рассчитаны на такое количество инфраструктурных объектов вокруг и не могут своевременно пропустить большое количество воды".

К слову, некоторые стоки и вовсе оказались погребенными под слоями асфальта.

"Во дворах на улицах Волгоградской и Соломенской рабочие обнаружили, что все ливневки и четыре люка домовой канализации были закатаны в асфальт. Для их поиска пришлось использовать металлоискатель", — сообщил и. о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

ДЕРЕВОПАД. Непогода повалила в городе немало деревьев. Только в Соломенском и Шевченковском районах — около 80! э

"Одиннадцать вызовов были связаны с падением деревьев на авто, еще семь — на провода электросети. Самыми аварийными деревьями являются тополя", — рассказали в КО "Киевзеленстрой".

На Щербаковской. 30-метровый тополь "прилег" на жилой дом. Фото: соцсети

На ул. Щербаковской 30-метровый тополь прилег на пятиэтажный дом. Для демонтажа гиганта зеленстроевцам пришлось привлекать 40-метровый кран.

Напомним, в некоторых районах Киева в среду прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице были сильные пробки. Весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем, большой потоп вдохновил пользователей соцсетей на творчество: в Facebook появилось много свежих "фотожаб" с мэром Виталием Кличко.