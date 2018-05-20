Повышение стоимости проезда в Киеве: горожане возмущены и предлагают альтернативы

На сайте мэрии стартовало обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в гортранспорте.

Напомним, стоимость проезда в Киеве планируют увеличить с 4 до 8 гривен с 14 июля. Обсуждение на сайте КГГА будет длиться до 3 июня. Затем власти обещают провести общественные слушания на эту тему с киевлянами, но место и дата встреч пока неизвестны.

За три дня на сайте КГГА зарегистрировались 345 человек, из них высказались против повышения 330 и лишь 15 человек его поддержали. Люди оставляют на сайте и свои комментарии. Киевляне не только возмущены грядущим подорожанием, ведь качество услуг останется без изменений, но и предлагают альтернативные решения. К примеру, введение платы за разовую поездку с привязкой ко времени, независимо от количества пересадок на 90 и 120 минут. Некоторые предлагают сделать бесплатным проезд, как в Таллинне, ведь наш гортранспорт никогда не был прибыльным и всегда дотировался из госбюджета.

"Нужно учесть опыт европейских стран и сделать для киевлян проезд в транспорте бесплатным, а для гостей города установить символическую цену — 1 грн", — предлагает киевлянин Ярослав Халаим. Горожане требуют, чтобы власти определили реальный пассажиропоток и ввели единый билет на все виды транспорта, который будет доступен каждому. "Иначе людям придется пересесть на скутера и велосипеды", — пишет Олег Хаврук. Власти обещают прислушаться к мнению горожан, но отменят ли повышение, неизвестно.

Кстати, на сайте Киеврады петицию о введение моратория на увеличение стоимости проезда в гортранспорте поддержало всего 646 человек (для рассмотрения нужно 10 тыс. голосов).