Проезд в электричках в Бучу и Ирпень из Киева можно будет оплатить картой

Такой способ оплаты могут внедрить уже в этом году

Проезд в пригородных электричках в будущем можно будет оплатить бесконтактно банковской картой, как в метро Киева. О таких планах заявил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Пилотными" могут стать челночные электропоезда в Бучу и Ирпень. В ЮЗЖД говорят: пока идут переговоры, такой способ оплаты могут внедрить уже в этом году.

Ранее мы сообщали, что пригородные поезда становятся все более опасными.

Напомним, 21 февраля утром киевлянам, живущим на Троещине, пришлось в буквальном смысле штурмовать городскую электричку, чтобы доехать на работу. Как сообщают местные жители, в 8:11 приехала электричка не из шести, как обычно, а всего из четырех вагонов.

"Люди впихивались в салоны, как могли: одни заталкивали других, чтобы попасть внутрь. Но на перроне осталось еще очень много пассажиров — час пик и все спешили на работу", — говорит житель Троещины Виктор.

Двое пассажиров не смогли втиснуться в вагон и ухватились за сцепку вагона, как часто практикуется в Индии.

В "Киевпастрансе" ситуацию объяснили тем, чтосоставы городской электрички находились на ремонте.