Реконструкция Шулявского моста: возле метро продолжают массово сносить ларьки

В Киеве продолжается подготовка к масштабной реконструкции Шулявского путепровода. В прошлую пятницу рабочие с помощью трактора снесли еще несколько десятков торговых точек, расчистив участок между зданием станции подземки и мостом.

Обломки конструкций вывезли на грузовиках. Напомним, ранее были демонтированы МАФы под путепроводом возле станции метро. Пока на развязке перекрыты два съезда: с ул. Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Довженко.

Ранее на "уставшем" Шулявском путепроводе наконец-то стартовали первые подготовительные работы перед его масштабной реконструкцией. Как сообщили в мэрии, на объекте начали переносить инженерные сети, чтобы уже в ближайшее время начать частично перекрывать путепровод.

Напомним, одну из ключевых транспортных развязок Киева – Шулявский мост – с 18 августа частично закрыли на реконструкцию. За полтора года здесь появятся новые съезды и дополнительные полосы. Водители в предвкушении коллапса на дорогах столицы, потому что этот путь – один из основных.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля: Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Напомним, движение, правда, не на мосту, а под ним, недавно частично ограничили. Бетонными блоками тут перекрыли проезд под путепроводом, где обычно разворачивались машины. По словам киевлян, сделали это, скорее всего, после того, как утром под путепроводом застрял грузовик. По словам очевидцев, водитель грузовика, пытавшийся проехать под мостом, не рассчитал габариты.



