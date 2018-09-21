Ремонт проспекта Степана Бандеры обойдется Киеву в 630 млн гривен

Сегодня, 09:23

Проект капитального ремонта рассчитан на 15 месяцев

Ремонт проспекта Степана Бандеры обойдется Киеву в 630 млн гривен
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Утвержден рабочий проект капитального ремонта проспекта Степана Бандеры в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Проспект будет отремонтирован от транспортной развязки Северный мост до улицы О. Телиги. Планируется улучшение асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров и улучшение освещения.

Капитальный ремонт рассчитан на 15 месяцев. Технико-экономические показатели соответствующих работ утверждены с учетом экспертного отчета, выданного государственным предприятием "Специальная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы".

Заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства указанного объекта определена КК "Киевавтодор". В этом году будут выполнены только проектные работы, на это предусмотрено около 6 млн грн. Общая сметная стоимость работ составляет 629 млн грн.

Напомним, в Киеве за 300 млн гривен отремонтируют Северный мост. На мосту обещают новые перила и архангела Михаила вместо каштанов.

Кроме того, несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль. Инженеры утверждают, что ЧП не навредило путепроводу – мост и без того аварийный.
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