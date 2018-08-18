ФОТОФАКТ. Ремонт Шулявского моста: что происходит на месте в первый день

В Киеве сегодня перекрыли два съезда с Шулявского путепровода – с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на ул. Александра Довженко. Боковые дороги, проходящие вдоль моста, отныне закрыты для транспорта.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Сегодня рабочие установили там пластиковые ограждения. В конструкции, которые находятся на заезде с улицы Гетьмана, засыпали песок – для устойчивости. Тем временем, оградительные блоки, которые установили ближе к проспекту Победы, закрепили на веревке: они действуют как импровизированные ворота, через которые периодически пропускают спецтехнику.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Тем временем, на дороге начали снимать бордюры, а специальная машина "буравит" асфальтное покрытие. Вероятно, его в дальнейшем демонтируют.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Также на перекрытом съезде появились бетонные блоки.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Между тем, проезд по самому мосту остается открытым.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Напомним, с сегодняшнего дня начинается первый этап реконструкции Шулявского путепровода. За полтора года здесь появятся новые съезды и дополнительные полосы. Водители в предвкушении коллапса на дорогах столицы, потому что этот путь – один из основных.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля: Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.