С киевского вокзала в "Борисполь" запустят 5 рельсовых автобусов

C железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" будут курсировать 5 рельсовых автобусов производства фирмы Pesa. Об этом на своей странице в Facebook написал и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, на днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Автобусы осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. "Ремонт делали, как и водится, своими силами, в локомотивном депо "Гречаны". В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений", – подчеркнул Кравцов.

По его словам, на вокзале началась реконструкция платформы 14-го пути, с которого будут отправляться экспрессы в аэропорт. "Первый поезд, как и обещали, выйдет на маршрут в этом году", – добавил чиновник.

Напомним, для лоукостеров в "Борисполе" расконсервируют отдельный терминал. Там же предложат работать перевозчикам, которые запросили слоты на пиковое время.

Кроме того, после Ryanair в Украину зайдут еще два лоукостера. Анонс Министерства инфраструктуры подтвердили в "Борисполе".