Серьезное ДТП в Киеве: Mitsubishi "вылетел" на встречную полосу и врезался в Merсedes

На Воздухофлотском проспекте в Киеве столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Mitsubishi, двигась в направлении Вокзала, не справился с управлением, "вылетел" на встречную полосу и врезался правым боком в Merсedes", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадало 4 человека: двое в Mitsubishi и двое в Merсedes.

Также из-за ДТП образовалась пробка.

На данный момент на месте инцидента работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Также сегодня под Киевом на Одесской трассе микроавтобус ушел в кювет: три человека пострадали.

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.



