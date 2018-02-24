Серьезное ДТП в Киеве: Mitsubishi "вылетел" на встречную полосу и врезался в Merсedes

Сегодня, 16:45

В результате аварии пострадали четыре человека. Образовалась пробка

Фото: inform-ua.info
Фото: inform-ua.info

На Воздухофлотском проспекте в Киеве столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Mitsubishi, двигась в направлении Вокзала, не справился с управлением, "вылетел" на встречную полосу и врезался правым боком в Merсedes", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадало 4 человека: двое в Mitsubishi и двое в Merсedes.

Также из-за ДТП образовалась пробка.

На данный момент на месте инцидента работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Также сегодня под Киевом на Одесской трассе микроавтобус ушел в кювет: три человека пострадали. 

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.
Киев, ДТП, пострадавшие

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