Сезон пробок стартовал: начался ремонт на мосту Метро

Уже снято старое асфальтное покрытие на двух полосах

На мосту Метро через Русановский пролив в Киеве стартовал капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта производится по встречному направлению в обе стороны. Уже было проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на двух полосах движения в направлении центра города. В данный момент разрабатываются мостовые полотна, проводится ремонт деформационных швов.

Напомним, первый этап подготовительных работ стартовал на мосту 7 сентября. По данным "Киевавтодора", он продлится до 14 сентября и предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра города. В это время движение автомобилей организуют по встречному направлению в обе стороны.

Как сообщалось, мост Метро через реку Днепр в Киеве может обрушиться в любой момент, если городские власти не проведут его реконструкцию в ближайшее время. Об этом заявил соавтор проекта моста Георгий Росновский.

Тем временем, заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян заявил, что паники по поводу состояния моста Метро быть не должно, но и откладывать ремонт не стоит.

Ранее мы сообщали, что столичным мостам через Днепр нужна немедленная реставрация. Капитальный ремонт большинство из них не видели за годы независимости ни разу.

Также наши журналисты выяснили, что при ремонте дорог в Украине на 1 км крадут около миллиона гривен. На средний ремонт трассы нужно потратить до 18 млн гривен.

Как известно, в Украине только 10 тысяч километров трасс государственного значения находятся в удовлетворительном состоянии. Самые плохие трассы государственного значения – в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.