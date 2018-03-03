Скандал в "Борисполе": люди отказались лететь в Египет после замены колес самолету

Сегодня, 16:35

Пассажиры уже более десяти часов не могут улететь – ждут другой самолет


В Международном аэропорту "Борисполь" вспыхнул конфликт между пассажирами, которые должны были лететь в Египет, а также сотрудниками аэропорта и авиакомпании, которая должна была осуществить рейс.

Сначала, по версии пассажиров, им объявили, что рейс откладывают. Впоследствии сообщили, что причина – техническая неисправность самолета, якобы во время его буксировки повредили переднее шасси. Когда людям сказали, что колеса заменили, туристы отказались садиться в самолет, требуя предоставить им другой.

Вся эта история длится уже 13-й час. Пассажиры до сих пор в "Борисполе". Им, в конце концов, пообещали предоставить другой самолет.

Как уже сообщалось, из-за непогоды в Киеве аэропорт "Борисполь" отменил прием ряда авиарейсов. Стало известно, что все отмененные рейсы – в Европу. Отметим, что неспокойна погода и в других европейских странах.

Из более приятных новостей напомним, что в "Борисполь" запустят железную дорогу. Как рассказывал премьер-министр Владимир Гройсман, это случиться до конца года: билет будет стоить около 100 грн, а добраться до аэропорта можно будет за 35 минут.
Египет, борисполь, аэропорт, самолет, скандал, колеса, пассажиры
Источник:

"Сегодня"

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