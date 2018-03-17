Снегопад в Киеве: на уборку бросили сотни единиц техники, опубликованы фото

Сегодня, 12:42

На уборку снега в Киеве вывели технику, дворников и коммунальщиков

Фото: пресс-служба Киевавтодора
Фото: пресс-служба Киевавтодора

После сильного снегопада, который начался в Киеве ночью 17 марта, на уборку улиц вывели 364 единицы техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Так, работают 260 единиц техники от "Киевавтодора" и 104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков.

При этом, чтобы избежать гололеда, дорожное покрытие обрабатывают посыпочными материалами.


Фото: пресс-служба Киевавтодора

Фото: пресс-служба Киевавтодора

Фото: пресс-служба Киевавтодора

Фото: пресс-служба Киевавтодора

Фото: пресс-служба Киевавтодора

Фото: пресс-служба Киевавтодора

Фото: пресс-служба Киевавтодора

Фото: пресс-служба Киевавтодора

Фото: пресс-служба Киевавтодора

Кроме того, на улицах работают 29 бригад, которые занимаются ручной уборкой снега – в их составе находятся 186 человек. Люди расчищают от снега тротуары и остановки транспорта, подходы к подземным и наземным переходам и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает более 3 тысяч сотрудников жэков.

Коммунальщики настоятельно просят автолюбителей не оставлять машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.

Кроме того, было продлено ограничение на въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта.

Напомним, ранее синоптики дали прогнозы по непогоде в Украине и предупредили о снегопадах, метелях и морозе на ближайшие дни.
Киев, снег, снегопад, уборка снега
Источник:

"Сегодня"

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