Снегопад в Киеве: транспортники ночью прогревали салоны и боролись с обледенением

Сегодня, 14:39

В "Киевпастрансе" рассказали, что делали ради пассажиров

 


Киев чистят от снега. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Киев чистят от снега. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Киев чистят от снега. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Киев чистят от снега. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Сильный снегопад, который обрушился на Киев вчера, повлиял на работу коммунального транспорта. Как только начинается сильный снег, на всех маршрутах вводят особый режим работы: столичные трамваи, автобусы и троллейбусы курсируют без соблюдения графика. Но в "Киевпастрансе" рассказали и о "незаметных для пассажиров" мерах, которые были приняты ради комфорта людей.

Так, 28 февраля с трех часов ночи 62 бригады в количестве 250 человек наводили порядок на остановках общественного транспорта, чтобы людям было удобно осуществлять высадку и посадку.

"40 единиц электротранспорта с аварийной службой всю ночь курсировали по городу, чтобы избежать обледенения контактной сети, и оперативно сообщали о возможных технических повреждениях. Десяток смотровых бригад занимались прогревом подвижного состава, чтобы пассажирам первых рейсов было тепло. Слесари парков и депо оперативно устраняли возможные неисправности, чтобы на утро для вас наш транспорт по максимуму был защищенным перед метелью", – рассказали на предприятии.

Снегопады обещают в столице и сегодня вечером.

Напомним, на большей части территории Украины в последний день зимы и в первый день весны синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий, в частности сильный ветер, метели, сильные снегопады, гололед.

В то же время период сильных морозов в Украине подходит к завершению – уже в ближайшие дни градусники украинцев перестанут показывать пугающие 15-20 градусов мороза даже по ночам.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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