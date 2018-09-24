Станция метро "Политех" закрылась для ремонта

Сегодня, 08:32

Пассажиров просят переориентировать маршруты на соседние станции

Станция метро "Политех" закрылась для ремонта
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 24 сентября, станция метро "Политехнический институт" закрыта на вход с 7:45 по 10:25. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" в своем микроблоге Twitter.

Закрывать станцию будут из-за проведения капитального ремонта эскалатора. В рабочие дни вход закрывают во избежание давки пассажиров. Ремонт будет производиться до 5 октября.

Вместе с тем, один эскалатор будет работать на подъем. "Переориентируйте свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновка" или "Вокзальная". Приносим извинения за временные неудобства", – отметили в метрополитене.

Напомним, 18 сентября в киевском метро были замечены люди в банных халатах. Мужчин и женщин в домашних тапочках и халатах, а также с полотенцами и тюрбанами на головах видели на разных станциях метрополитена.

Кроме того, 20 сентября на станции метро в Киеве обнаружили мертвого мужчину. Старик умер в эскалаторном холле станции метро "Льва Толстого". Тело нашли прямо возле эскалатора, на место ЧП были вызваны его родственники, а также правоохранители и медики "скорой помощи".
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