Станцию метро "Львовская брама" достроят через 7 лет

Сегодня, 13:27

До 2025 года станция будет "заморожена"

Станцию метро "Львовская брама" достроят через 7 лет

Станцию киевского метрополитена "Львовская брама" достроят до 2025 года. Об этом рассказала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает 44.ua.

В "замороженном" состоянии станция находится с 1996 года, хотя строительство началось еще в 1991 году. По словам Макогон, строительство "Львовской брамы" есть в проекте генплана Киева и его пригородных зон, однако до 2020 года деньги выдаваться не будут. Чиновница добавила, что еще не решен вопрос комплексной реконструкции Львовской площади, так как инвестор не согласовал месторасположение подземного вестибюля станции "Львовская брама" и входов.

Напомним, 11 сентября был объявлен новый тендер на строительство метро на Виноградарь. Предварительная стоимость строительства оценена в 5 млрд гривен. Будет построен участок Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды".

Кроме того, в сентябре в метро Киева появился поезд с видеокамерами в вагонах. В качестве эксперимента за счет инвестора камеры установили в одном из составов на красной ветке.
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44.ua

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