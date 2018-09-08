Строительство перехода между паркингом и терминалом в аэропорту "Борисполь" показали на видео

Сегодня, 05:22

Первый уровень конструкции, который соединит 2-й уровень терминала с 3-м уровнем паркинга, будет отапливаемым


В аэропорту "Борисполь" приступили к строительству двухуровневого пешеходного перехода, который соединит автомобильный паркинг и терминал D. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.

В администрации аэропорта отмечают, что первый уровень конструкции, который соединит 2-й уровень терминала с 3-м уровнем паркинга, будет отапливаемым. Другая часть перехода, которая будет идти от 4-го уровня паркинга до пешеходного перехода на эстакаде, будет представлять собой неотапливаемый застекленный коридор.

"Работать приходится и днем и ночью таким образом, чтобы не мешать подъезду на первую линию. Соответственно, продвигаемся к финишу не так быстро, как хотелось бы. Строителям стоит отдать должное – конструкция распространяется "на глазах", не влияя на привычную суету возле терминала", – отмечает Георгий Зубко, коммерческий директор аэропорта, ответственный за капитальное строительство.

Ранее Зубко рассказал о том, как изменится система оплаты парковки в главном киевском аэропорту.

Напомним, в начале недели в "Борисполе" отрапортовали о завершении пуско-наладочных работ и подготовительных мероприятий по введению в эксплуатацию расширенной зоны выдачи багажа.

Напомним, "Борисполь" купил старый Boeing у авиакомпании-банкрота.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" заплатил крупный штраф за нарушение законодательства о конкуренции.
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