Табло в метро Киева, которое покажет, когда приедет поезд: все подробности инициативы

В Киеве снова заговорили об идее установить в подземке новые информационные табло с отсчетом времени до прибытия поезда. Проект решения по новым табло несколько дней назад был зарегистрирован в Киевраде.

"Пассажиры метро должны получать адекватный сервис по информированию о времени ожидания поезда. Табло с обратным отсчетом должны быть установлены над тоннелями со стороны прибытия составов за исключением случаев, где особенности станций усложняют считывание информации с такого устройства. Эта практика является общепринятой во всех странах, где есть метрополитен", — сказано в документе.

Действительно, нынешняя информация о том, какое время назад поезд ушел, не только не помогает, но и раздражает. Два года назад более 10 тысяч киевлян поддержали петицию с предложением сменить принцип информирования, но она была отклонена. Не потому, что установить табло с обратным отсчетом технически невозможно. Власти заявили: "слишком дорого". Тогда в КП "Киевский метрополитен" изучили предпроектные техрешения от двух фирм. В одной подсчитали, что установка станционных таймеров с информацией о времени прибытия ожидаемого поезда обойдется примерно в 140 млн грн. Вторая оценила реализацию идеи в 11 млн грн.

На сегодняшний день цифры могут быть совершенно иными. Сейчас авторы проекта решения утверждают, что средства на новые табло таки можно найти:

"Бюджет 2016 года был выполнен с профицитом в 5,1 млрд грн, бюджет 2017 года — с профицитом в 3 млрд грн. У города было более чем достаточно средств, чтобы профинансировать инициативу".

Проект решения сначала должны рассмотреть профильные комиссии Киеврады, после чего он будет вынесен для голосования на сессию. Метрополитен займется им только после того, как решение будет принято. В подземке уже предложили киевлянам обсудить, стоит ли тратить на новые табло деньги.

Некоторые считают, что средства можно направить на иные проблемы в метро (хотя затраты могут быть несоразмерными).

"Лучше выделить деньги на ремонт вентиляции в вагонах, дышать нечем", "Более важный вопрос — отсутствие туалетов в подземке", "Лучше бы метро на Виноградарь наконец начали строить", — звучат мнения.

Но большинство идею поддерживают.

"Я возвращаюсь с работы поздно. Удобнее знать, сколько времени ждать состав. Тогда я могу рассчитать, на какой станции мне лучше выйти, чтобы еще успеть на автобус", — говорит Ирина Карманчук. "В некоторых вагонах метро на мониторах указывают время поездки до ближайших станций. На линии скоростного есть табло, где видно, какой трамвай и через сколько минут приедет. Это очень удобно, по-европейски. И никто не жалуется, что деньги потрачены зря. А табло в метро вообще были установлены не для пассажиров, а для машинистов", — считает Сергей Заико.

Что показывают в других городах

Табло на платформах станций метро, на которых указывается время до прибытия следующего поезда, — мировая практика. Данные на них обычно выводятся в минутах, без секунд. В подземках Лондона, Парижа, где станций и веток намного больше, чем в Киеве, на табло, кроме времени, обозначают еще и конечную остановку маршрута поезда, поскольку с одной и той же платформы можно уехать в разных направлениях и на разные линии.

В Берлине на табло дополнительно можно увидеть данные о текущих ремонтах или других неудобствах. В маленьком варшавском метро на табло отображается не только время, но и информация о модели ближайшего прибывающего состава.

В крупнейшем, хотя и не самом современном метрополитене мира — нью-йоркском — висят указатели с номерами линий, направлением движения и приблизительным временем, оставшимся до приезда состава. Подобная система действует и в подземке Стамбула.

Напомним, жизнь столичного метрополитена не стоит на месте. В прошлом году в подземке начали активно переходить на более современные системы оплаты проезда, появилась станция, на которой нет кассиров, а один модный бренд снял рекламный ролик, который в сети называют одним из самых красивых в 2017 году. На этот год также немало планов: в подземке будут строить новые станции, а старые станут доступнее для маломобильных пассажиров. Сайт "Сегодня" узнал, что ожидает метрополитен в 2018 году.