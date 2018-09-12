Трамваи, автобусы и троллейбусы Киева помоют за 12 млн гривен
"Киевпасстранс" объявил тендер на услуги по уборке транспорта
КП "Киевпасстранс" огласило тендер на услуги по уборке транспорта на 12,7 миллиона гривен, который должен состояться 6 ноября. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Prozorro.
В частности, транспортное коммунальное предприятие города хочет найти компанию, которая согласится мыть и убирать столичные трамвайные вагоны за 2,5 млн грн, троллейбусы за 4,6 млн грн, автобусы за 5,7 млн грн и 2 вагона фуникулера за 14 тысяч гривен.
Новость возмутила пассажиров, поскольку все помнят повышение стоимости проезда до 8 гривен. "Правильно, подняв тарифы на проезд транспортники теперь не знают, как украсть эти деньги. Тендер проведут, выберут победителей из своих знакомых, а деньги поделят между собой, а мыть транспорт и дальше будут тетеньки, которые получают нищенскую зарплату, и мы пассажиры вытирать грязь своей одеждой", – пишет Олег Кондратюк.
"Я наблюдала милую картину. В троллейбусе ехал пьяный мужик и "выдал" на пол все чем закусывал… Эта красота ехала вместе с нами до конечной остановки троллейбуса №27. И никто не зашел в троллейбус чтобы убрать", – рассказывает киевлянка Ольга.
"А я видела, как в троллейбус заходила уборщица и убирала разлитый кефир. Бутылка выпала из сумки пассажирки и разбилась в районе "гармошки". Но это было лишь раз. В основном в троллейбусах и трамваях действительно много пыли и грязи, а в маршрутках и автобусах вообще можно увидеть паутину в углах", – отмечает киевлянка Светлана.
В тоже время, как рассказали "Сегодня" в КП "Киевпасстранс", все нарекания граждан преждевременны.
"Да мы объявили тендер, это обычная процедура. Мы хотим улучшить генеральные уборки транспорта, который обслуживает жителей города и гостей столицы. К сведению тех, кто нас критикует, сейчас весь городской транспорт убирается, после каждого заезда в депо и автопарк. Каждый вечер и ночь у нас проводится уборка салонов транспорта и это не правда, что их моют раз в год! Внешнюю часть транспорта моют автоматически на мойках, а внутри салоны убирают уборщицы используя тряпки и моющие средства. Конечно, после проведения тендера транспорт будет убираться более тщательно", – сообщили "Сегодня" в КП "Киевпастранс".
Победителю тендера придется мыть: 299 трамвайных вагонов, 544 троллейбусов, 828 автобусов и 2 вагона фуникулера.
Напомним, Киев закупил 20 трамваев, около 25 троллейбусов и 100 автобусов с начала года. В салонах теперь есть тревожная кнопка, пандусы, видеонаблюдение, кондиционеры, USB-устройства.
Вместе с тем, эксперты считают, что осенью проезд в транспорте вновь подорожает. В частности, проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен.