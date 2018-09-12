Трамваи, автобусы и троллейбусы Киева помоют за 12 млн гривен

КП "Киевпасстранс" огласило тендер на услуги по уборке транспорта на 12,7 миллиона гривен, который должен состояться 6 ноября. Об этом сообщается на сайте государственных закупок Prozorro.

В частности, транспортное коммунальное предприятие города хочет найти компанию, которая согласится мыть и убирать столичные трамвайные вагоны за 2,5 млн грн, троллейбусы за 4,6 млн грн, автобусы за 5,7 млн грн и 2 вагона фуникулера за 14 тысяч гривен.

Новость возмутила пассажиров, поскольку все помнят повышение стоимости проезда до 8 гривен. "Правильно, подняв тарифы на проезд транспортники теперь не знают, как украсть эти деньги. Тендер проведут, выберут победителей из своих знакомых, а деньги поделят между собой, а мыть транспорт и дальше будут тетеньки, которые получают нищенскую зарплату, и мы пассажиры вытирать грязь своей одеждой", – пишет Олег Кондратюк.

"Я наблюдала милую картину. В троллейбусе ехал пьяный мужик и "выдал" на пол все чем закусывал… Эта красота ехала вместе с нами до конечной остановки троллейбуса №27. И никто не зашел в троллейбус чтобы убрать", – рассказывает киевлянка Ольга.

"А я видела, как в троллейбус заходила уборщица и убирала разлитый кефир. Бутылка выпала из сумки пассажирки и разбилась в районе "гармошки". Но это было лишь раз. В основном в троллейбусах и трамваях действительно много пыли и грязи, а в маршрутках и автобусах вообще можно увидеть паутину в углах", – отмечает киевлянка Светлана.

В тоже время, как рассказали "Сегодня" в КП "Киевпасстранс", все нарекания граждан преждевременны.

"Да мы объявили тендер, это обычная процедура. Мы хотим улучшить генеральные уборки транспорта, который обслуживает жителей города и гостей столицы. К сведению тех, кто нас критикует, сейчас весь городской транспорт убирается, после каждого заезда в депо и автопарк. Каждый вечер и ночь у нас проводится уборка салонов транспорта и это не правда, что их моют раз в год! Внешнюю часть транспорта моют автоматически на мойках, а внутри салоны убирают уборщицы используя тряпки и моющие средства. Конечно, после проведения тендера транспорт будет убираться более тщательно", – сообщили "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

Победителю тендера придется мыть: 299 трамвайных вагонов, 544 троллейбусов, 828 автобусов и 2 вагона фуникулера.

Напомним, Киев закупил 20 трамваев, около 25 троллейбусов и 100 автобусов с начала года. В салонах теперь есть тревожная кнопка, пандусы, видеонаблюдение, кондиционеры, USB-устройства.

Вместе с тем, эксперты считают, что осенью проезд в транспорте вновь подорожает. В частности, проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен.