Трамваи и автобусы в Киеве обновят на 50 млн евро

До конца года 2018 года в Киеве планируют объявить тендеры по обновлению пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, власти намерены купить 17 трамваев (24,9 млн евро) ориентировочно 50 автобусов длиной 12 м и 62 автобуса длиной 18 м (18,6 млн евро). Также в КГГА собираются купить кабины фуникулера и оборудование к ним – на это направлено 6,5 млн евро.

В КГГА уточнили, что закупки будут производиться на деньги Европейского инвестиционного банка, с которым у Украины подписано финансовое соглашение от ноября 2016 года. Так, на проект "Городской общественный транспорт Украины" предполагается кредитование в сумме 200 млн евро. При этом Киев привлекает кредитные средства от банка в размере 50 млн евро на обновление общественного транспорта, срок кредита – до 20 лет, а процентная ставка составит около 2% годовых.

Напомним, украинцы создали первый в мире автобус-внедорожник. Сейчас Pulsar Expo находится на стадии перевода автобуса в мелкосерийное производство.

Кроме того, в Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог. В "Укравтодоре" хотят перейти на европейскую практику, так как в Европе на магистралях никаких ремонтов отдельных ям не производят.