У Кличко обнародовали график ремонта дорог в Киеве

Киевская городская государственная администрация обнародовала график работ коммунальной корпорации "Киевавтодор" по ремонту улично-дорожной сети столицы на 2018 год.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова.

"В 2018 году коммунальная корпорация "Киевавтодор" будет продолжать работы по ремонту улично-дорожной сети столицы. На днях начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на просп. Бандеры и Палладина, Софийской площади, ул. Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, два путепровода на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и других объектах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в рамках реконструкции и капитального ремонта уже ведутся ремонтные работы на транспортной развязке на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела, пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Покотило, улицах Елены Телиги, Набережное шоссе, Ярославов Вал, Алма-Атинская, Семьи Кульженко, Владимирская, ул. Вернадского, ул. Тычины.

В Департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что в 2018 году на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту предусмотрены объемы финансирования в размере 1,293 млрд грн.

"Кроме того, на сегодняшний день согласуется перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств "таможенного эксперимента" на сумму 782,148 млн грн", – говорится в сообщении.