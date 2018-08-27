В аэропорту "Киев" в два с половиной раза подорожала парковка

Сегодня, 13:14

Если ранее оставить машину перед терминалом можно было за 120 грн в сутки, то теперь плата составляет 300 грн

Парковка в аэропорту стала дороже
Парковка в аэропорту стала дороже

В Международном аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) в 2,5 раза увеличили стоимость суточной парковки для легковых автомобилей. Если раньше оставить машину перед терминалом можно было за 120 грн в сутки, то теперь плата составляет 300 грн в сутки, сообщает avianews.com.

Также увеличена стоимость часовой стоянки для легковых автомобилей с 30 грн до 40 грн в час. Повышение также затронуло размещение на парковке микроавтобусов и автобусов. Часовая стоянка микроавтобусов увеличена с 30 грн до 40 грн, а суточная — со 140 грн до 300 грн.

Почасовой тариф для автобусов остался на прежнем уровне 40 грн, а цена суточной стоянки поднялась со 160 грн до 300 грн.

Напомним, с 18 августа троллейбус №9 ходит по новому маршруту. На нем можно доехать от аэропорта "Киев" до станции метро "Дворец спорта" с остановкой возле Южного железнодорожного вокзала. Сделано это для удобства пассажиров. Сейчас троллейбус №9 довозит пассажиров до площади Льва Толстого.

Тем временем, у терминала D аэропорта "Борисполь" появились новые необычные знаки, предупреждающие, что машины могут останавливаться здесь лишь на три минуты. "Поцелуй и лети. Не парковаться", — указано на них на английском языке. Всего установили шесть таких знаков
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