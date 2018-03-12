В центре Киева массово эвакуировали машины

Сегодня, 16:31

Авто убирали с дорог, поскольку они мешали уборке снега

 


Эвакуация авто. Фото: facebook.com/kievtransport

Эвакуация авто. Фото: facebook.com/kievtransport

Эвакуация авто. Фото: facebook.com/kievtransport

Эвакуация авто. Фото: facebook.com/kievtransport

Эвакуация авто. Фото: facebook.com/kievtransport

Эвакуация авто. Фото: facebook.com/kievtransport

Эвакуация авто. Фото: facebook.com/kievtransport

На минувших праздничных выходных коммунальщики совместно с патрульными перемещали машины, припаркованные в центре Киева, чтобы очистить дороги от снега.

"Парковка авто в неположенных местах – ключевая причина возникновения трудностей во время чистки и вывоза снега с улиц столицы. Для эффективной работы снегоуборочной техники и предотвращения возникновения заторов мы осуществляли эвакуацию авто. На выходных эвакуация проводилась на улицах Жилянской, Антоновича, Прорезной, Михайловской, Ярославов Вал, Пушкинской, Богдана Хмельницкого и других", – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

Всего, по данным департамента, было перемещено около 30 единиц автотранспорта, который оставили на дорогах владельцы. Водителей же просят ответственно относиться к парковке своих машин и не мешать другим участникам дорожного движения и работникам коммунальных служб.

Также мы писали, что парковка автомобилей на канализационных люках мешает оперативно ликвидировать аварии на сетях.

Ранее в течение одной недели в Киеве произошло 97 задержек движения общественного транспорта из-за "героев парковки".
авто, эвакуация, коммунальщики, эвакуировали
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

от 10 до 30 % всех ДТП происходит из-за уснувших водителей. Фото: komicar.ru

5 признаков того, что Вам пора свернуть на обочину и сохранить себе жизнь

6 Февраля, 19:03

Человек не способен отличить обычную усталость от состояния, когда он уже практически провалился в сон  

Техно

Не укорачивайте жизнь своей машине. Фото: pixabay

5 водительских привычек, которые укорачивают жизнь вашему авто

13 Февраля, 14:01

Зачастую автомобиль "загоняет в гроб" его же хозяин своими вредными привычками
Загрузка...

Техно

Придерживаясь простых правил, вы останетесь со своим автомобилем. Фото: pixabay

Как правильно ездить на авто в сильные морозы, чтобы не оказаться в зимней ловушке

23 Февраля, 09:10

Автомобильные эксперты решили поделиться простыми секретами, которые позволят водителям не остаться без верного коня  

Транспорт

Власти максимально ограничат проезд авто на Труханов остров

Труханов остров в Киеве избавят от авто

11 Января, 13:42

Нарушителей скорости исключат из базы доступа на остров  
Загрузка...