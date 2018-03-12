В центре Киева массово эвакуировали машины

На минувших праздничных выходных коммунальщики совместно с патрульными перемещали машины, припаркованные в центре Киева, чтобы очистить дороги от снега.

"Парковка авто в неположенных местах – ключевая причина возникновения трудностей во время чистки и вывоза снега с улиц столицы. Для эффективной работы снегоуборочной техники и предотвращения возникновения заторов мы осуществляли эвакуацию авто. На выходных эвакуация проводилась на улицах Жилянской, Антоновича, Прорезной, Михайловской, Ярославов Вал, Пушкинской, Богдана Хмельницкого и других", – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

Всего, по данным департамента, было перемещено около 30 единиц автотранспорта, который оставили на дорогах владельцы. Водителей же просят ответственно относиться к парковке своих машин и не мешать другим участникам дорожного движения и работникам коммунальных служб.

Также мы писали, что парковка автомобилей на канализационных люках мешает оперативно ликвидировать аварии на сетях.

Ранее в течение одной недели в Киеве произошло 97 задержек движения общественного транспорта из-за "героев парковки".