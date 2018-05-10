В центре Киева на полгода ограничат движение на одной из улиц

До конца ноября будут прокладывать сети водоснабжения и канализации к жилищно-офисному комплексу на Деловой, 5

С 28 мая по 30 ноября в Киеве будет ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улице Деловой от дома № 1/2 до дома №13. Об этом сообщается в распоряжении КГГА.

Эти изменения позволят безопасно проложить сети водоснабжения и канализации, подключить к сетям ливневой канализации и устроить автоподъезд к жилищно-офисному комплексу со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом на улице Деловой, 5 в Печерском районе, который строит ООО "Современный квартал".

Общество обязано соблюдать требования законодательства о порядке выполнения строительных работ, а также разработать и согласовать в Управлении патрульной полиции в Киеве и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период строительных работ. Во время их выполнения будет обеспечен свободный и безопасный проход пешеходов и проезд транспортных средств.

После завершения строительства общество должно восстановить покрытие проезжей части и тротуаров и передать их по акту КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района". Технические же средства регулирования дорожного движения будут переданы КП "Центр организации дорожного движения".

Ранее мы сообщали, что в Киеве на ул. Павла Тычины (Березняки) 9, 10 и 11 мая с 07:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта. Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Напомним, Киевская городская государственная администрация обнародовала график работ коммунальной корпорации "Киевавтодор" по ремонту улично-дорожной сети столицы на 2018 год. Об этом сообщила заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова.

"В 2018 году коммунальная корпорация "Киевавтодор" будет продолжать работы по ремонту улично-дорожной сети столицы. На днях начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на просп. Бандеры и Палладина, Софийской площади, ул. Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, два путепровода на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и других объектах", – говорится в сообщении.