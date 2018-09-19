В центре Киева образовались пробки из-за протеста "евробляхеров"

Под зданием Кабмина в среду, 19 сентября, проходит акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает "Информатор".

С утра к зданию правительства начали подъезжать автомобили, сейчас их там находится около 100, они припаркованы на проезжей части улицы Михаила Грушевского. В связи с этим в центре города образовались тянучки. Затруднено движение на улице Грушевского, Европейской площади, части Крещатика.

Активисты собрались именно сегодня, так как на заседании Кабмина будут вносить правки в 2 законопроекта №8487 и №8488, которые позволят растаможить автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех иномарок в страну.







Напомним, 11 июля в Киеве прошел митинг владельцев автомобилей на "еврономерах". В ходе протеста автомобиль нардепа Пинзеника наехал на "евробляхера". ДТП произошло на улице Шелковичной.

Кроме того, 12 июля "евробляхеры" под Радой устроили драку с нардепами, так как вопрос растаможки был отложен до сентября. Нардепы попытались тайно уйти из парламента, однако это удалось не всем.