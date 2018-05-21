В центре Киева ограничат движение из-за ремонта

23 мая и 24 мая с 6:00 до 22:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Ярославов Вал от ул. Олеся Гончара до ул. Николая Лысенко будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее мы сообщали, что на сайте мэрии стартовало обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в гортранспорте.

Напомним, стоимость проезда в Киеве планируют увеличить с 4 до 8 гривен с 14 июля. Обсуждение на сайте КГГА будет длиться до 3 июня. Затем власти обещают провести общественные слушания на эту тему с киевлянами, но место и дата встреч пока неизвестны.

За три дня на сайте КГГА зарегистрировались 345 человек, из них высказались против повышения 330 и лишь 15 человек его поддержали. Люди оставляют на сайте и свои комментарии. Киевляне не только возмущены грядущим подорожанием, ведь качество услуг останется без изменений, но и предлагают альтернативные решения. К примеру, введение платы за разовую поездку с привязкой ко времени, независимо от количества пересадок на 90 и 120 минут. Некоторые предлагают сделать бесплатным проезд, как в Таллинне, ведь наш гортранспорт никогда не был прибыльным и всегда дотировался из госбюджета.