В центре Киева ограничено движение из-за обрушения фасада

На улице Ярославов Вал в Киеве частично ограничен проезд. Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, обусловлено это тем, что проходят ремонтные работы верхней части фасада, который недавно обрушился

Напомним, 7 мая на улице Ярославов Вал, 19, произошло частичное обрушение верхней части фасада здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в апреле в Киеве рухнула подпорная стена возле дома, где проживал легендарный авиаконструктор Игорь Сикорский (ул. Ярославов Вал, 15). Кирпичная стена (толщиной в один кирпич) долгое время стояла под наклоном, на ней было несколько предупреждающих об опасности табличек. За стеной проходит газовая труба.

Также мы сообщали, что стали известны подробности ЧП с другой обвалившейся стеной в Киеве.

Напомним, на улице Антоновича, 14-б, рухнула старая кирпичная стена, которая находилась между двумя домами. Кирпичами было повреждено два автомобиля — BMW и Lexus, а также повреждена газовая труба низкого давления. Без газоснабжения остались обитатели четырех жилых домов. Никто из людей физически не пострадал.