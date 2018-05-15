В центре Киева ограничено движение из-за обрушения фасада

Сегодня, 14:56

На Ярославовом Валу проходят ремонтные работы


На улице Ярославов Вал, 19, произошло частичное обрушение верхней части фасада. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На улице Ярославов Вал, 19, произошло частичное обрушение верхней части фасада. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На улице Ярославов Вал, 19, произошло частичное обрушение верхней части фасада. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На улице Ярославов Вал, 19, произошло частичное обрушение верхней части фасада. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На улице Ярославов Вал в Киеве частично ограничен проезд. Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, обусловлено это тем, что проходят ремонтные работы верхней части фасада, который недавно обрушился

Напомним, 7 мая на улице Ярославов Вал, 19, произошло частичное обрушение верхней части фасада здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в апреле в Киеве рухнула подпорная стена возле дома, где проживал легендарный авиаконструктор Игорь Сикорский (ул. Ярославов Вал, 15). Кирпичная стена (толщиной в один кирпич) долгое время стояла под наклоном, на ней было несколько предупреждающих об опасности табличек. За стеной проходит газовая труба.

Также мы сообщали, что стали известны подробности ЧП с другой обвалившейся стеной в Киеве.

Напомним, на улице Антоновича, 14-б, рухнула старая кирпичная стена, которая находилась между двумя домами. Кирпичами было повреждено два автомобиля — BMW и Lexus, а также повреждена газовая труба низкого давления. Без газоснабжения остались обитатели четырех жилых домов. Никто из людей физически не пострадал.
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