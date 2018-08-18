В центре Киева восстановили движение после репетиции военного парада

Сегодня, 23:14

Перекрытыми были основные центральные улицы и площади

Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины

В центре Киева завершилась репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

Как сообщают очевидцы, движение транспорта уже восстановлено. Ранее были перекрыты ул. Крещатик, Большая Васильковская, Михайловская, Бессарабская площадь, Европейская площадь, Майдан Независимости.

Репетиция парада прошла при участии министра обороны Украины Степана Полторака и всех 24-х парадных военных расчетов.

При этом СМИ сообщили, что после репетиции зенитная установка "Бук" протаранила здание бизнес-центра в Киеве.

Напомним, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

К слову, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.
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Источник:

"Сегодня"

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