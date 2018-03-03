В Киеве авто влетело на трамвайные пути: движение транспорта парализовано
В аварию также попали легковушка, грузовик и маршрутка
В Киеве на улице Борщаговской произошло масштабное ДТП, во время которого автомобиль влетел на пути скоростного трамвая. Об этом сообщает "Киев оперативный".
"Масштабное ДТП на ул. Борщаговской, движение транспорта в сторону центра парализовано", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ДТП попали по меньшей мере один легковой автомобиль, грузовик и маршрутка.
На данный момент другие детали аварии неизвестны. О погибших и пострадавших также не сообщается.
А утром 2 марта в Киеве произошла авария с участием маршрутного такси Mercedes Sprinter и автобуса МАЗ. В результате аварии водитель и два пассажира маршрутного такси получили травмы, скорая помощь доставила их в больницу.
Напомним, 1 марта из-за непогоды в Киеве произошло много ДТП. Некоторые из них заблокировали движение общественного транспорта, в частности трамваев. Причина – авария на рельсах.
Ранее мы сообщали, что сильный снегопад 1 марта накрыл Киев и привел к проблемам с транспортном в столице.