В Киеве будут безжалостно наказывать "героев парковки"

Уже полгода, как в Киеве отказались от услуг парковщиков

Парковаться в столице бесплатно будет сложнее. В Киеве готовятся безжалостно наказывать нарушителей. Так, появится специальная группа инспекторов, которые будут штрафовать водителей. А аргументы водителей, мол негде было, и кому заплатить за парковку – не принимаются, тем более, что количество паркоматов увеличат в два с половиной раза.

В "Киевпарктрансервисе" говорят – платит каждый пятый. Некоторые не только паркоматы – знаки не замечают.

Машина перекрыла выезд – повод вызвать полицию. Когда приезжают копы – водителя и след простыл. Но нарушителей и без него хватает. Полицейские составляют протокол на джип, который занял место для инвалидов. А вот тех, кто не заплатил за паркинг, оштрафовать нельзя – соответствующий закон до сих пор не подписан.

Уже полгода, как в Киеве отказались от услуг парковщиков. С тех пор, утверждает заместитель директора "Киевтранспарксервиса", с помощью паркоматов платят в пять раз меньше. Как штрафовать нарушителей – еще не придумали. Между тем хотят обновить аппараты – купить шесть десятков современных. Каждый будет стоить более 150 тыс. гривен.

"Наша идея, чтобы эти устройства были многофункциональными, во-первых, чтобы могли продавать не только дневные, но и месячные и квартальные абонементные талоны. Также, чтобы водитель смог пополнить другие услуги, например пополнить мобильный счет или купить билеты в кино", – говорит заместитель директора КП "Киевтранспарксервис" Евгений Скорина.

Если закон подпишут – он вступит в силу через полгода. До этого планируют создать группу инспекторов, которые будут проверять и штрафовать нарушителей.

Напомним, Кабинет министров Украины расширил перечень лиц с инвалидностью, которым предоставляются льготы на парковку и хранение транспортных средств. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 31 января.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала законопроект, которым вводятся высокие штрафы за нарушение правил парковки и автоматическая фиксация нарушений.

Ранее в Киеве собрались жестче бороться с "героями парковки". Киеврада утвердила перечень из 66 улиц в центре и на окраинах, где за неправильную парковку, существенно мешающую дорожному движению, обещают массово эвакуировать машины-нарушители.