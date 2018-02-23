В Киеве будут безжалостно наказывать "героев парковки"

Сегодня, 17:13

Уже полгода, как в Киеве отказались от услуг парковщиков


Парковаться в столице бесплатно будет сложнее. В Киеве готовятся безжалостно наказывать нарушителей. Так, появится специальная группа инспекторов, которые будут штрафовать водителей. А аргументы водителей, мол негде было, и кому заплатить за парковку – не принимаются, тем более, что количество паркоматов увеличат в два с половиной раза.

В "Киевпарктрансервисе" говорят – платит каждый пятый. Некоторые не только паркоматы – знаки не замечают.

Машина перекрыла выезд – повод вызвать полицию. Когда приезжают копы – водителя и след простыл. Но нарушителей и без него хватает. Полицейские составляют протокол на джип, который занял место для инвалидов. А вот тех, кто не заплатил за паркинг, оштрафовать нельзя – соответствующий закон до сих пор не подписан.

Уже полгода, как в Киеве отказались от услуг парковщиков. С тех пор, утверждает заместитель директора "Киевтранспарксервиса", с помощью паркоматов платят в пять раз меньше. Как штрафовать нарушителей – еще не придумали. Между тем хотят обновить аппараты – купить шесть десятков современных. Каждый будет стоить более 150 тыс. гривен.

"Наша идея, чтобы эти устройства были многофункциональными, во-первых, чтобы могли продавать не только дневные, но и месячные и квартальные абонементные талоны. Также, чтобы водитель смог пополнить другие услуги, например пополнить мобильный счет или купить билеты в кино", – говорит заместитель директора КП "Киевтранспарксервис" Евгений Скорина.

Если закон подпишут – он вступит в силу через полгода. До этого планируют создать группу инспекторов, которые будут проверять и штрафовать нарушителей.

Напомним, Кабинет министров Украины расширил перечень лиц с инвалидностью, которым предоставляются льготы на парковку и хранение транспортных средств. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 31 января.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала законопроект, которым вводятся высокие штрафы за нарушение правил парковки и автоматическая фиксация нарушений.

Ранее в Киеве собрались жестче бороться с "героями парковки". Киеврада утвердила перечень из 66 улиц в центре и на окраинах, где за неправильную парковку, существенно мешающую дорожному движению, обещают массово эвакуировать машины-нарушители.
видео, парковка, парковки, парковщики, киевтранспарксервис, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Владельцы ресторанов покупают абонемент на места, которые предназначены для посетителей их заведений

Легальны ли парковки у ресторанов в Киеве

8 Февраля, 04:44

Если парковка ресторана обозначена голубой линией — она легальная  

Транспорт

Запрет парковки в Киеве: уборка улиц в снегопады станет легче

2 Ноября 2017, 12:40

В списке улиц, где хотят запретить парковаться - Крещатик, Грушевского и даже Кольцевая  
Загрузка...

Транспорт

Проверки. Изучают площадь парковок и условия на стоянках. Фото: facebook.com

В Киеве проверят и модернизируют ночные парковки

22 Сентября 2017, 07:40

Проверки проводятся для того, чтобы оценить уровень обеспечения спроса автомобилистов на такие стоянки  

Транспорт

Киевские парковки без парковщиков: как все работает

19 Сентября 2017, 18:02

Штрафы для водителей, которые не заплатили за парковку, составят около тысячи гривен  

Другие новости

Для гостей парка "Наталка" появится парковка. Фото: facebook.com/parknatalka

В парке "Наталка" в Киеве организуют парковку для гостей

13 Февраля, 04:44

Авто можно будет оставлять у Академии водного транспорта  

Транспорт

Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы

Киевлян просят не парковаться вдоль дорог во время снегопадов

9 Февраля, 17:52

Авто, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы

Украина

Фото: pixabay.com

Парковки для всех лиц с инвалидностью становятся бесплатными - решение Кабмина

31 Января, 17:58

Льготы на бесплатную парковку Кабмин распространил на всех людей с инвалидностью

Украина

Фото: Архив "Сегодня"

Украинских водителей ждут новые правила парковки: теперь наказание будет проще

31 Января, 02:55

Проблемы с парковкой острее всего чувствуются в больших городах, речь идет не только о центре
Загрузка...