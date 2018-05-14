В Киеве до конца мая перекрыли Крещатик

Сегодня, 10:55

Правоохранители уже установили металлические заграждения

Фото: Олег Стельмах
Фото: Олег Стельмах

С сегодняшнего дня, 14 мая, в Киеве перекрыта часть Крещатика. Ограничение движения, по словам правоохранителей, продлится до 30 мая и связано с проведением в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА

Так, перекрыт будет участок Крещатика от Майдана Незалежности до ул. Б. Хмельницкого:

1526284352.3986Карта: Google Maps

В центре столицы уже началось обустройство фан-зон. По периметру перекрытой части Крещатика установлены металлические ограждения.

Напомним, перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости стали исчисляться в тысячах евро за сутки. Из-за этого киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц, а неравнодушные жители города стали приглашать иностранцев на бесплатные ночевки.

Как сообщалось, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 мая, однако различные футбольные мероприятия растянутся на несколько дней – с 24 по 27 мая. К тому же они совпадут с Днем Киева, который традиционно празднуется в последнее воскресенье весны.
УЕФА, Крещатик, Лига чемпионов, перекрыто, ограждения
Источник:

"Сегодня"

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