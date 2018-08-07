В Киеве грузовик едва не врезался в жилой дом

Сегодня, 10:17

Перед этим автомобиль снес два дерева


Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

В Киеве, в котором недавно произошло страшное ДТП с пожаром, на улице Академика Туполева грузовик снес два дерева и едва не врезался в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает "Укринформ".

Инцидент случился 6 августа поздно вечером: грузовой автомобиль сначала съехал с проезжей части на тротуар и снес одно небольшое дерево и крепкий каштан. Грузовик чуть не врезался в жилой дом, но в нескольких метрах от здания остановился.

Напомним, 6 августа в Святошинском районе Киева столкнулись автобус и грузовик. Инцидент произошел около 15:15 на проспекте Победы возле поворота на село Чайки. По предварительной информации, маршрутный автобус осуществлял разворот, проехал две полосы – и произошло столкновение с грузовиком.

Напомним, во вторник, 31 июля, в Киеве в Пуще-Водице произошло ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos столкнулся с трамваем №12Водитель трамвая утверждает, что заметила машину в последний момент и начала тормозить, однако было уже поздно. В результате столкновения Lanos перевернулся. В машине находились три человека. Все они были госпитализированы. 
Киев, ДТП, дерево, грузовик, жилой дом, Туполева

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве столкнулись маршрутка и грузовик, пострадала женщина

Вчера, 20:54

Авария произошла возле поворота на село Чайки

Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль и украли из него два миллиона

Вчера, 20:43

Женщина, находившаяся в авто, не пострадала  
Загрузка...

Происшествия

Жуткое ДТП в Киеве: водитель заживо сгорел в своей машине

Вчера, 10:09

Иномарка перевернулась и загорелась

Запад

Фото: ГУНП во Львовской области

ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадавшая скончалась в больнице

5 Августа, 21:25

В очень тяжелом состоянии остается водитель VW Tiguan
Загрузка...