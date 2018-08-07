В Киеве грузовик едва не врезался в жилой дом

В Киеве, в котором недавно произошло страшное ДТП с пожаром, на улице Академика Туполева грузовик снес два дерева и едва не врезался в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщает "Укринформ".

Инцидент случился 6 августа поздно вечером: грузовой автомобиль сначала съехал с проезжей части на тротуар и снес одно небольшое дерево и крепкий каштан. Грузовик чуть не врезался в жилой дом, но в нескольких метрах от здания остановился.

Напомним, 6 августа в Святошинском районе Киева столкнулись автобус и грузовик. Инцидент произошел около 15:15 на проспекте Победы возле поворота на село Чайки. По предварительной информации, маршрутный автобус осуществлял разворот, проехал две полосы – и произошло столкновение с грузовиком.

Напомним, во вторник, 31 июля, в Киеве в Пуще-Водице произошло ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos столкнулся с трамваем №12. Водитель трамвая утверждает, что заметила машину в последний момент и начала тормозить, однако было уже поздно. В результате столкновения Lanos перевернулся. В машине находились три человека. Все они были госпитализированы.