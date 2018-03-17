В Киеве грузовик "Новой почты" врезался в снегоуборочную машину

Спецтехника выезжала на улицы города для борьбы с непогодой

В Киеве на Харьковской площади грузовик "Новой почты" въехал в снегоуборочную машину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В результате столкновения у фуры побитый бок и отлетели зеркало и фара. А в снегоуборочной машине левая дверь вмялась в салон.

Отмечено, что спецавто выезжало на улицы города для борьбы с непогодой.

Из-за столкновения никто не пострадал и не погиб.

Напомним, вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.