В Киеве грузовик "Новой почты" врезался в снегоуборочную машину
Спецтехника выезжала на улицы города для борьбы с непогодой
В Киеве на Харьковской площади грузовик "Новой почты" въехал в снегоуборочную машину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В результате столкновения у фуры побитый бок и отлетели зеркало и фара. А в снегоуборочной машине левая дверь вмялась в салон.
Отмечено, что спецавто выезжало на улицы города для борьбы с непогодой.
Из-за столкновения никто не пострадал и не погиб.
Напомним, вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.
Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.
Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.