В Киеве грузовик "Новой почты" врезался в снегоуборочную машину

Сегодня, 12:17

Спецтехника выезжала на улицы города для борьбы с непогодой

Фото: скриншот
Фото: скриншот

В Киеве на Харьковской площади грузовик "Новой почты" въехал в снегоуборочную машину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В результате столкновения у фуры побитый бок и отлетели зеркало и фара. А в снегоуборочной машине левая дверь вмялась в салон.

Отмечено, что спецавто выезжало на улицы города для борьбы с непогодой.

Из-за столкновения никто не пострадал и не погиб.

Напомним, вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
Киев, ДТП, грузовик, снегоуборочная машина

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