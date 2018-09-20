В Киеве в четверг, 20 сентября, с 19:00 до 20:00 изменится режим работы трех станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Так, станция "Олимпийская" будет на час полностью закрыта, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" – на выход. После 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.

В метрополитене подчеркнули, что изменения вводятся ради безопасности пассажиров в момент наплыва людей. Как известно, сегодня в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между командами "Динамо" (Украина) и "Астана" (Казахстан).

Напомним, в метро Киева установят почти 200 видеокамер. На обустройство метрополитена камерами выделят 3 млн гривен. Соответствующий тендер уже объявлен, работу планируют завершить до декабря 2018 года.

Кроме того, льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц. Бесплатно проехаться в день можно будет только один раз.

В Киеве из-за футбольного матча ограничат вход на три станции метро

Целый час не будет работать станция "Олимпийская"

В Киеве в четверг, 20 сентября, с 19:00 до 20:00 изменится режим работы трех станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Так, станция "Олимпийская" будет на час полностью закрыта, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" – на выход. После 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.

В метрополитене подчеркнули, что изменения вводятся ради безопасности пассажиров в момент наплыва людей. Как известно, сегодня в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между командами "Динамо" (Украина) и "Астана" (Казахстан).

Напомним, в метро Киева установят почти 200 видеокамер. На обустройство метрополитена камерами выделят 3 млн гривен. Соответствующий тендер уже объявлен, работу планируют завершить до декабря 2018 года.

Кроме того, льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц. Бесплатно проехаться в день можно будет только один раз.