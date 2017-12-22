В Киеве из-за празднования Рождества изменится движение троллейбусов

Сегодня, 04:44

Работа троллейбусов маршрутов №№6,16,16 будет организована с изменениями

 

Из-за празднования Рождества изменится движение троллейбусов
Из-за празднования Рождества изменится движение троллейбусов. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

24 декабря (ориентировочно с 16:00 до 22:00) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№6,16,18 на время проведения культурно-художественного проекта "Неогод на Софии и праздники на Софийской площади " Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе" на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде. На это время работа троллейбусов маршрутов №№6,16,16 будет организована с изменениями, а именно:

  • троллейбусы маршрута №6 будут курсировать: Минский массив – ул. Юрия Кондратюка – ул. Маршала Рокоссовского – ул. Полярная – ул. Вышгородская – ул. Кирилловская – Подольский спуск – ул. Овруцкая – ул. Герцена – ул. Мельникова – станция метро "Лукьяновская";
  • троллейбусы маршрута №16 будут курсировать: ул. Щусева – ул. Рижская – ул. Дорогожицкая – ул. Мельникова – ул. Сечевых стрельцов – ул. Вячеслава Черновола – Воздухофлотский путепровод (в обратном направлении по той же схеме)
  • троллейбусы маршрута №18 будут курсировать: ул. Сошенко – ул. Вышгородская – ул. Кирилловская – Подольский спуск – ул. Овруцкая – ул. Герцена – ул. Мельникова – ул. Сечевых стрельцов – ул. Вячеслава Черновола – Воздухофлотский путепровод (в обратном направлении по той же схеме).
Напомним, что 24 декабря возле главной елки столицы будут отмечать католическое Рождество. Праздничные представления и интерактивы начнутся в 13.00, в 17.00 гостей праздника ждет конкурс рождественских колядок, а в 17.00 – праздничный концерт, который продлится до 20.00.

Также мы сообщали, что, кроме того, что киевляне смогут критиковать городской транспорт с помощью смартфона, "Киевпастранс" до конца января 2018 года оборудовать весь наземный общественный транспорт бесплатным Wi-Fi.
Рождество, троллейбусы, Рождество Христово
Источник:

"Сегодня"

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