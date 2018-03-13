В Киеве из-за затопления закрыли целую улицу

Сегодня, 16:11

Проезжая часть залита из-за поднятия уровня воды в мелиоративном канале

 


Улицу залило водой. Фото: bigkiev.com.ua

Улицу залило водой. Фото: bigkiev.com.ua

Улицу залило водой. Фото: bigkiev.com.ua

В Киеве ограничено движение транспорта по ул. Фанерной (рядом с Харьковским шоссе в Днепровском районе столицы).

Как сообщили в КК "Киевавтодор", в связи с поднятием уровня воды в открытом русле (мелиоративный канал), которое находится на балансе КП "Плесо", возникло подтопление проезжей части ул. Фанерной, поэтому сейчас движение транспорта по ней ограничено.

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"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей временно выбирать другие маршруты движения", – говорится в сообщении.

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Улица Фанерная. Скриншот с сайта google.com.ua/maps

Огромная лужа, которая образовалась в Киеве между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2, бьется током. Об этом сообщает киевлянин Ярослав Дебелый в Facebook.

"Лужа бьется током. Строители, проектировавшие дорогу с нарушением государственных строительных норм без ливнестоков, также не знали, что контакты нужно герметически изолировать, а ревизионные колодцы фонарей сейчас полностью затоплены водой", – пишет он.

Также мы сообщали, что возле станции метро "Позняки" в Киеве появилось целое озеро возле транспортной развязки под путепроводом.
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Источник:

"Сегодня"

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