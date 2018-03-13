В Киеве из-за затопления закрыли целую улицу

В Киеве ограничено движение транспорта по ул. Фанерной (рядом с Харьковским шоссе в Днепровском районе столицы).

Как сообщили в КК "Киевавтодор", в связи с поднятием уровня воды в открытом русле (мелиоративный канал), которое находится на балансе КП "Плесо", возникло подтопление проезжей части ул. Фанерной, поэтому сейчас движение транспорта по ней ограничено.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей временно выбирать другие маршруты движения", – говорится в сообщении.

Улица Фанерная. Скриншот с сайта google.com.ua/maps

Огромная лужа, которая образовалась в Киеве между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2, бьется током. Об этом сообщает киевлянин Ярослав Дебелый в Facebook.

"Лужа бьется током. Строители, проектировавшие дорогу с нарушением государственных строительных норм без ливнестоков, также не знали, что контакты нужно герметически изолировать, а ревизионные колодцы фонарей сейчас полностью затоплены водой", – пишет он.

Также мы сообщали, что возле станции метро "Позняки" в Киеве появилось целое озеро возле транспортной развязки под путепроводом.