В Киеве изменился маршрут двух троллейбусов

В Киеве со вторника, 25 сентября и до воскресенья, 30 сентября, временно изменят работу троллейбусы маршрутов №18 и №33. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Маршруты изменены из-за ремонта путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. С 00:30 до 5:30 движение троллейбусов будет организовано с изменениями по следующим маршрутам: троллейбусы № 18 – от Майдана Незалежности до Мотоциклетного завода; троллейбусы № 33 – от железнодорожного вокзала "Южный" до Мотоциклетного завода.

Отмечается, что заезды и выезды троллейбусов маршрутов №№ 25, 28, 29, 30, 31, 37, 37А, 50, 50К также будут скорректированы.

Напомним, киевлян предупредили о возможных проблемах с транспортом. Об изменениях обещают оперативно сообщать. Так, по информации "Киевпасстранса", в связи с плохой погодой возможны перебои в работе трамваев, троллейбусов, коммунальных автобусов и городской электричке.

Кроме того, для завершения строительства Дарницкого моста в Киеве необходимо 30 млн евро, потому мост нужно передать на баланс Киевской городской государственной администрации. Сумма завершения строительства – 30 млн евро, что для Киева вполне посильно.