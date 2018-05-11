В Киеве изменится движение автобусов из-за продуктовой ярмарки (схема)

Сегодня, 17:48

Изменения коснутся автобусного маршрута №101

 

В Киеве будет изменено движение автобусного маршрута №101
В Киеве будет изменено движение автобусного маршрута №101. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В субботу, 12 мая, в связи с проведением продовольственной ярмарки на ул. Николая Закревского (на участке от просп. Владимира Маяковского до ул. Теодора Драйзера) будет изменено движение автобусного маршрута №101 в Киеве. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Автобусы будут курсировать так:

ст. м. "Почайна" ("Петровка") – ул. Владимира Маяковского по обычной трассе, далее – ул. Теодора Драйзера – ул. Николая Закревского, дальше по собственному маршруту.

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Напомним, с 1 мая в Киеве внесли изменения в маршруты следования автобусов маршрутов №62,115.

Как мы сообщали ранее, коммунальное предприятие "Киевпастранс" планирует повышение цен на проезд в общественном транспорте и подорожание проезда в маршрутках. Об этом говорится в финансовом плане предприятия на 2018 год, который был утвержден Киевского городской государственной администрацией 23 апреля.
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Источник:

"Сегодня"

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