В Киеве изменится движение автобусов из-за продуктовой ярмарки (схема)

В субботу, 12 мая, в связи с проведением продовольственной ярмарки на ул. Николая Закревского (на участке от просп. Владимира Маяковского до ул. Теодора Драйзера) будет изменено движение автобусного маршрута №101 в Киеве. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Автобусы будут курсировать так:

ст. м. "Почайна" ("Петровка") – ул. Владимира Маяковского по обычной трассе, далее – ул. Теодора Драйзера – ул. Николая Закревского, дальше по собственному маршруту.

Напомним, с 1 мая в Киеве внесли изменения в маршруты следования автобусов маршрутов №62,115.

Как мы сообщали ранее, коммунальное предприятие "Киевпастранс" планирует повышение цен на проезд в общественном транспорте и подорожание проезда в маршрутках. Об этом говорится в финансовом плане предприятия на 2018 год, который был утвержден Киевского городской государственной администрацией 23 апреля.