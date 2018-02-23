В Киеве изменится движение трех автобусов (схемы)

В субботу, 24 февраля, в Киеве изменят движение автобусные маршруты № 61, № 98, № 101 на период проведения продовольственных ярмарок на ул. Сабурова (на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Маяковского) и ул. Милославской (на участке от просп. Маяковского до ул. Н. Закревского). Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) организовано движение:

автобусов маршрута №61 по трассе: ул. Радунская – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. М. Цветаевой – просп. В. Маяковского – ул. Сабурова – ул. Н. Закревского – ул. Теодора Драйзера – просп. Генерала Ватутина – ул. Н. Кибальчича – б-р Перова – ул. И. Микитенко (в обратном направлении ул. Сулеймана Стальского) – ул. Радужная – ж/д платформа "Троещина";

автобусов маршрута №98 по трассе: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. М. Цветаевой – просп. В. Маяковского – ул. Сабурова – ул. Пуховская – ТЭЦ-6;

автобусов маршрута №101 по трассе: ст. м. "Петровка" – ул. Степана Бандеры – Московский мост – ул. Генерала Ватутина – просп. В. Маяковского – ул. М. Закревского – ул. М. Цветаевой – просп. В. Маяковского – ул. Милославская.

Напомним, в Киеве вновь заговорили о возможном подорожании стоимости проезда в наземном транспорте. Эксперты предполагают, что после подорожания в городе стоимости проезда в частных маршрутках до шести-семи гривен может увеличиться и стоимость проезда в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. На сегодняшний день, напомним, проезд там стоит четыре гривны.