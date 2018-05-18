В Киеве изменится работа нескольких троллейбусных маршрутов

Сегодня, 12:27

Изменения связаны с капремонтом на улице Телиги

Движение троллейбусов будет организовано с изменениями
Движение троллейбусов будет организовано с изменениями. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В ночь на 20 мая в связи с капитальным ремонтом проезжей части на перекрестке ул. Елены Телиги с ул. Дорогожицкой, вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов 16, 19, 22, 27, 30.

С 22:00 до 06:00 движение троллейбусов будет организовано с изменениями по трассе:

  • троллейбусы №16: "Майдан Незалежности до ул. Мельникова по действующей трассе, дальше: ул. Щусева – ул. М. Берлинского – ул. Рижская – ул. Вавиловых – ул. Щусева – ул. Мельникова, далее по действующей трассе";
  • троллейбусы №19: "Площадь Космонавтов – Мотоциклетный завод";
  • троллейбусы №22: "Аэропорт "Киев"- Дегтяревский путепровод";
  • троллейбусы №27: "Станция "Киев – Волынский" – Дегтяревский путепровод";
  • троллейбусы №30 будут курсировать на двух участках: "Ул. Милославская – ж/д станция "Зенит"; Улица Кадетский Гай – Дегтяревский путепровод".

Заезды и выезды троллейбусов будут скорректированы.

Напомним, уже длительное время в Киеве идет капитальный ремонт улицы Елены Телиги. Проблемы с движением транспорта там не в новинку, но 16 мая улица познала настоящий дорожный коллапс. Пробки, которые обычно тянулись от станции метро "Шулявская", в среду достигли невиданных размеров. Полосу из сигналящих автомобилей и обозленных водителей протяженностью почти в 10 километров можно было наблюдать, начиная от Севастопольской площади. Скорость движения не этом участке не превышала нескольких километров в час.
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Источник:

"Сегодня"

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