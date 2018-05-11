В Киеве изменится работа троллейбусов пяти маршрутов

Сегодня, 15:53

От ул. Дорогожицкой до ул. Дегтяревской будут ремонтировать покрытие

Троллейбусы изменят маршрут. Фото: facebook.com/Kyivpastrans
Троллейбусы изменят маршрут. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве изменится работа троллейбусов №№16, 19, 22, 27, 30. Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", это связано с проведением капитального ремонта дорожного покрытия от ул. Дорогожицкой до ул. Дегтяревской.

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С 22:00 11 мая до 6:00 12 мая движение троллейбусов будет организовано по маршрутам:

  • троллейбусы №16: Майдан Незалежности – Мотоциклетный завод;
  • троллейбусы №19: площадь Космонавтов – Мотоциклетный завод;
  • троллейбусы №22: Аэропорт "Киев" – Дегтяревский путепровод;
  • троллейбусы №27: ж/д станция "Киев – Волынский" – Дегтяревский путепровод;
  • троллейбусы №30 будут курсировать на двух участках: ул. Милославская – ж/д станция "Зенит"; Кадетский Гай – Дегтяревский путепровод.

Заезды и выезды троллейбусов будет скорректированы.

Ранее Киевская городская государственная администрация обнародовала график работ коммунальной корпорации "Киевавтодор" по ремонту улично-дорожной сети столицы на 2018 год.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова.

"В 2018 году коммунальная корпорация "Киевавтодор" будет продолжать работы по ремонту улично-дорожной сети столицы. На днях начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на просп. Бандеры и Палладина, Софийской площади, ул. Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, два путепровода на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и других объектах", – говорится в сообщении.
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"Сегодня"

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