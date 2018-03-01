В Киеве массово не ходят трамваи из-за аварий на рельсах

В "Киевпастрансе" предупреждают об изменениях в движении

1 марта из-за непогоды в Киеве происходит много ДТП. Некоторые из них блокируют движение общественного транспорта. Как сообщают в "Киевпастрансе", с 12:05 заблокировано движение трамвайных маршрутов №№11, 12, 16, 19 на ул. Кирилловская- Еленовская. Причина – авария на трамвайных рельсах.

По той же причине сегодня, с 11:20 до 11:45, было заблокировано движение трамваев №№11, 12, 14, 16, 18, 19 на ул. Константиновской в направлении Контрактовой площади.

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Целых 40 минут из-за ДТП на рельсах было заблокировано движение трамвайных маршрутов №№ 15, 18 на ул. Бульварно-Кудрявской в направлении ул. Старовокзальной. Движение возобновили в 11:20.

Аналогичные случаи произошли утром на участке ул. Дегтяревская – Зоологическая, на ул. Глыбочицкой. Останавливались из-за аварий и троллейбусы.

По данным КГГА, в Киеве уже выпало 20 сантиметров снега. Снегопад будет продолжаться до вечера.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий власти попросили киевлян не выезжать в город на личном транспорте, а пользоваться общественным.

Ранее мы сообщали, что сильный снегопад 1 марта накрыл Киев и привел к проблемам с транспортном в столице.

Как свидетельствуют данные Google, проблемы с движением наблюдаются на всех автодорогах города. Загружен как правый, так и Левый берег. Сложно проехать по окружной дороге. Из мостов сильнее всего загружены Дарницкий и Северный, а также мост Патона. Наиболее свободным остается Южный мост, хотя и на нем фиксируются довольно сильные "тянучки".