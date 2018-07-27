В Киеве на четыре дня отменят скоростные трамваи на Борщаговку

Сегодня, 15:13

На Старовокзальной будет проходить ремонт

В Киеве на четыре дня отменят скоростные трамваи на Борщаговку
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

28 и 29 июля, а также 4 и 5 августа закрывается движение двух скоростных трамвайных маршрутов №1 и №3. Также в указанные дни не будет ходить трамвай №18, сообщает "Киевпастранс".

Движение трамваев приостановят на период выполнения ремонтных работ трамвайных путей на пересечении ул. Жилянской и ул. Старовокзальной.

На время остановки трамвайного движения на дублирующие маршруты запустят временные автобусы и троллейбусы:

  • временный автобусный маршрут №3Т "Ст. Кольцевая дорога – ст. Старовокзальная" по трассе движения: просп. Леся Курбаса – ул. Комарова – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная;

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  • временный автобусный маршрут №18Т "Ул. Старовокзальная – ул. Сечевых Стрельцов" по трассе движения: ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – просп. Победы – ул.  Дмитревская – ул. Черновола – Глыбочицкий проезд – ул. Глубочицкая.
  • В обратном направлении: ул. Сечевых Стрельцов – ул. В.Котарбинского – ул. Дмитриевская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная.
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  • временный троллейбусный маршрут № 41д "ул. Тулузы – ст. м. "Университет": ул. Тулузы – ул. Ромена Роллана – ул. Якуба Колоса – ул. Героев Космоса – ул. Жмеринская – ул. Святошинская – проспект Победы – бульвар Тараса Шевченко – ст.м. "Университет".
  • В обратном направлении: бульвар Тараса Шевченко – ул. Леонтовича, ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – ул. Святошинская – ул. Жмеринская – ул. Героев Космоса – ул. Якуба Колоса – ул. Ромена Роллана – ул. Л. Курбаса – Кольцевая дорога – ул. Тулузы.
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От начала до окончания работ пассажиры временных автобусов маршрутов №3Т, №18Т и троллейбусных маршрутов №№39,41,41Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенных для проезда в трамвае.

Напомним, 19 июля движение трамваев №14 и 15 было временно остановлено из-за смерти 70-летнего пассажира. Трагедия произошла прямо в салоне киевского трамвая возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского. В момент смерти с мужчиной ехала его жена.

Ранее работы по ремонту трамвайных путей на Лесной трассе в Пуща-Водице закончились, поэтому с 14 июля трамваи №12 и №17 возобновили обычное расписание движения. 
Киев, трамвай, трамваи, маршрут, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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