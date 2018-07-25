В Киеве на два дня могут ограничить работу четырех станций метро

25 и 26 июля столичный метрополитен может ограничить вход для пассажиров на станциии "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

"В связи с проведением фестиваля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 25-26 июля и концерта в Национальном Ботаническом саду им. Николая Гришко 25 июля возможном ограничении на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена. Стоит отметить, что закрытие указанных станций не планируется", - сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Так, возможно ограничение входа на станции:

"Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 25 июля;

"Майдан Незалежности" и "Крещатик" – 26 июля.

Напомним, в Киеве отпразднуют 1030-летие Крещения Киевской Руси. В КГГА предупреждают, что в течение трех дней на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение транспорта.

Уже завтра, 24 июля, с 12:00 до 13:00 нельзя будет проехать по ул. Десятинной, Михайловской площади, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля с 11:00 до 16:30 будет закрыто движение на ул. Трехсвятительской, ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской пл.), на Владимирском спуске, Парковой дороге, ул. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской пл.).

28 июля с 12:00 до 13:30 ограничения будут на бул. Шевченко (около Владимирского собора), ул. Владимирской (от дома №56 до Софийской пл.), на Владимирском проезде.