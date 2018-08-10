ФОТОФАКТ. В Киеве на метро "Вокзальная" – огромная очередь за жетонами

В столице утром на станции метро "Вокзальная" образовалась огромная очередь в кассы. Люди, желающие приобрести жетоны, не поместились в фойе станции.

"Это очередь в кассу метро. Так, на вход (там свободно), а именно в кассу. Сегодня, в 6.35 утра. Точнее, это не вся очередь, а ее кусок – она тянулась дальше еще метров 20. Те, кто местный с карточкой, или же просто кто в курсе, проходят левее очереди и идут дальше, к турникетам. Там очереди нет. И к автоматам размена нет также. Но человек, который приехал откуда-то и бывает в Киеве раз в год – не знает этого и вынужден стоять в очереди", – написал в Facebook Сергей Сидоренко.

Фото: facebook.com/sergio.kiev.ua



Напомним, сейчас в кассе метро можно приобрести лишь один жетон, однако карточку можно пополнить на несколько поездок – до 100.

Ранее, накануне поднятия цен на проезд в общественном транспорте на кассах столичной "подземки" образовались огромные очереди.

Как известно, в Киеве с 14 июля действуют новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте. В частности, проезд в метро подорожал с 5 до 8 гривен за поездку.