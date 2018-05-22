В Киеве на один день станет бесплатным проезд в троллейбусах "Богдан"

В среду, 23 мая, в течение всего дня в Киеве проезд во всех троллейбусах "Богдан" будет бесплатным. Эта акция посвящена 20-летию компании.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", в акции будут участвовать исключительно троллейбусы типа Т90110, Т70110, Т70117.

Ранее мы сообщали, что на сайте мэрии стартовало обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в гортранспорте.

Напомним, стоимость проезда в Киеве планируют увеличить с 4 до 8 гривен с 14 июля. Обсуждение на сайте КГГА будет длиться до 3 июня. Затем власти обещают провести общественные слушания на эту тему с киевлянами, но место и дата встреч пока неизвестны.

Люди оставляют на сайте и свои комментарии. Киевляне не только возмущены грядущим подорожанием, ведь качество услуг останется без изменений, но и предлагают альтернативные решения. К примеру, введение платы за разовую поездку с привязкой ко времени, независимо от количества пересадок на 90 и 120 минут. Некоторые предлагают сделать бесплатным проезд, как в Таллинне, ведь наш гортранспорт никогда не был прибыльным и всегда дотировался из госбюджета.