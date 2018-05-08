В Киеве на Подоле появится новый пешеходный переход

Вчера, 12:35

Схема организации дорожного движения согласована с полицией

На Подоле появится новый переход
На Подоле появится новый переход. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В Киеве на перекрестке ул. Константиновская и Нижний Вал появится наземный пешеходный переход. Об этом сообщается на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

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"На сегодняшний момент согласована схема организации дорожного движения с Национальной полицией и на понедельничном совещании по вопросам безбарьерности, пешеходизации и доступности дано поручение по поводу демонтажа дорожного ограждения, понижения бордюрного камня и нанесения разметки на новый регулируемый пешеходный переход", – говорится в сообщении.

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Напомним, в декабре 2017 года Центр Развития Города представил первую в своем роде карту опасных пешеходных переходов по районам столицы"В каждом из районов мы опрашивали жителей, какие из переходов они считают наиболее опасными. Кроме этого, мы осматривали переходы, обращали внимание на состояние дорожного покрытия и наличие нужных дорожных знаков, определяли уровень видимости потенциальных переходов для водителей, и тому подобное", – говорится в сообщении ЦРГ в Facebook.

В результате активисты собрали более 200 адресов переходов, которые киевляне считают наиболее опасными и рискованными.

Также мы сообщали, что на ул. Александра Архипенко в Оболонском районе Киева появился первый в столице новейшей островок безопасности.
переход, пешеходный переход, схема, нижний вал, Константиновская
Источник:

"Сегодня"

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