В Киеве на три дня ограничат движение на улице Тычины

С 9 по 11 мая на улице будут укладывать новое покрытие

В Киеве на ул. Павла Тычины (Березняки) 9, 10 и 11 мая с 07:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, с 20:00 8 мая до 6:00 9 мая в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на бул. Леси Украинки, на участке от ул. Эспланадной до ул. Госпитальной (рядом с Александровской клинической больницей).

Напомним, Киевская городская государственная администрация обнародовала график работ коммунальной корпорации "Киевавтодор" по ремонту улично-дорожной сети столицы на 2018 год. Об этом сообщила заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова.

"В 2018 году коммунальная корпорация "Киевавтодор" будет продолжать работы по ремонту улично-дорожной сети столицы. На днях начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на просп. Бандеры и Палладина, Софийской площади, ул. Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, два путепровода на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и других объектах", – говорится в сообщении.