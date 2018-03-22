ФОТОФАКТ. В Киеве на Троещине появилась опасная остановка транспорта

В Киеве на Троещине после демонтажа незаконного МАФа появилась опасная остановка общественного транспорта. Тяжелая конструкция, как говорят местные жители, может упасть в любой момент и травмировать прохожих.

"МАФ был частью остановочного комплекса: присоединен к лавочкам и накрытию, и частично удерживал конструкцию. Там всегда было свежее печенье, которое приносили мне гости. Был киоск удобен и для тех, кто из транспорта забегал купить хлеб. Но речь даже не об этом. Осиротелая остановка перекосилась и теперь держится на земле только одни боком – очень ненадежно. Вторая сторона "летает", рядом валяются провода. Если бы сегодня шел дождь или был ветер – остановка могла бы привести к трагедии", – пишет в Facebook жительница Деснянского района Наталья. Она уточняет, что это остановка "улица Архитектора Николаева" (по правую сторону – въезд в Троещину).

Напомним, сегодня в Киеве на Оболонской набережной коммунальщики начали демонтаж незаконного ресторана.

В начале марта снесли гигантский МАФ-ресторан на пересечении улиц Гарматной и Борщаговской в Соломенском районе. А в конце февраля коммунальщики демонтировали незаконное временное сооружение внушительных размеров на улице Сабурова в Деснянском районе. Там размещались игровые автоматы.

Ранее глава КП "Киевблагоустройтсво" Андрей Андреев сообщил о демонтаже очередного незаконно временного сооружения внушительных размеров. Работал киоск-гигант на улице Сабурова в Деснянском районе.