ФОТОФАКТ. В Киеве начали появляться новые остановки, которые не боятся вандалов

Сегодня, 13:28

Павильоны будут оборудованы тревожной кнопкой, огнетушителем, аптечкой и электронным табло

Новая, но пока без табло. Фото: В. Соболь
Новая, но пока без табло. Фото: В. Соболь

В Киеве начали обустраивать современные остановочные комплексы. Они состоят из стеклянной антивандальной конструкции со скамейкой и торговым киоском, а также оборудованы тревожной кнопкой, огнетушителем, аптечкой первой медицинской помощи, электронным табло, ливневками, тактильной плиткой для людей, имеющих проблемы со зрением, мусорными урнами и парковочными столбиками.

Одну такую "суперостановку" горожане заметили рядом со станцией метро "Дорогожичи". Однако она пока мало напоминает современную.

"Пока установили только саму конструкцию с пустым киоском, которая огорожена строительным забором. Лежат мешки со стройсмесью. Даже еще плитка не уложена, не говоря уже об электронном табло", — рассказала киевлянка по имени Елена.

Напомним, всего по городу установят 900 таких конструкций за средства инвесторов в течение 2018 и 2019 годов. Инвестор получит право на торговлю в киосках или на остановках (обещают, что продавать алкоголь точно не будут), будет обязан поддерживать комплексы в чистоте и устранять все поломки за свой счет.

В прошлых годах в Киеве устаревшие павильоны заменили современными – стеклянными с вышивками. Они выглядели довольно симпатично, однако горожане жаловались, что летом такие конструкции не защищали от зноя. Кроме того, стеклянные остановки неоднократно становились жертвами вандалов
Киев, табло, установили, остановки, горожане
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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